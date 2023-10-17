20-летний парень повесился на турнике в Шымкенте
Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35Сегодня, 13:35
277Фото: 24tv.ua
На спортивной площадке одной из городских школ в Шымкенте обнаружили труп молодого человека. Парень повесился на турнике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Трагедия произошла 17 октября в 2:20 ночи.
"Парень висел на толстых верёвках, закреплённых на турнике. Никаких записок рядом, объясняющих жуткое решение свести счёты с жизнью, погибший не оставил.
По предварительным данным, он совершил самоубийство. Телесных повреждений на нём не обнаружено, поэтому оснований считать это убийство пока нет", - пишет издание.
Как выяснилось, погибшему было всего 20 лет. Сотрудники полиции уже установили его личность и работают с его семьёй и возможными свидетелями.
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