20-летний парень повесился на турнике в Шымкенте

На спортивной площадке одной из городских школ в Шымкенте обнаружили труп молодого человека. Парень повесился на турнике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Трагедия произошла 17 октября в 2:20 ночи.

"Парень висел на толстых верёвках, закреплённых на турнике. Никаких записок рядом, объясняющих жуткое решение свести счёты с жизнью, погибший не оставил. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Телесных повреждений на нём не обнаружено, поэтому оснований считать это убийство пока нет", - пишет издание.

Как выяснилось, погибшему было всего 20 лет. Сотрудники полиции уже установили его личность и работают с его семьёй и возможными свидетелями.