20-летний лже-юрист из Петропавловска наживался на закредитованных казахстанцах
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20-летний студент из Петропавловска обманывал доверчивых казахстанцев обещая им юридические "услуги" по банковским операциям и микрозаймам, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Жертвами услуг мошенника, которые с помощью своих аккаунтов в соцсетях, предлагал юридические услуги по снятию ареста с банковских карт, разблокировки счетов, отмены договоров онлайн займа и установлению графика выплат по просроченным микрозаймам, стали порядка шести человек. Всем им требовалось установление графика по микрозайму. За одну “услугу” они платили ему от 15 до 59 тысяч тенге. Получив оплату, “юрист” переставал выходить на связь.
Лже-юриста вычислила полиция города — им оказался 20-летний студент-третьекурсник. Кроме того, парень оказался не только "юристом”, но и “предпринимателем”: в Telegram он имел “интернет-магазин” по продаже электронных часов и наушников по заниженным ценам. С помощью этой схемы за один месяц злоумышленник успел обмануть четырех человек.
"В апреле молодой человек предстал перед судом по 10 эпизодам интернет-мошенничества. Ущерб потерпевшим был возмещён в ходе досудебного расследования. Суд приговорил его к четырем годам ограничения свободы. Напоминаем: чтобы не стать жертвой сетевых аферистов, необходимо с осторожностью относиться к размещаемым в интернете объявлениям о продаже товаров и оказании услуг. Не соглашайтесь на предоплату, требуйте общения с продавцами по видеозвонку, старайтесь проверить репутацию людей, с которыми собираетесь совершить сделку", — сообщил заместитель начальника управления полиции Петропавловска Альнур Ахмедьяров.