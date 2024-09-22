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20-летний чемпион мира Ризабек Айтмухан сделал предложение возлюбленной

Сегодня, 14:52
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sportplustv.kz/ Сегодня, 14:52
Сегодня, 14:52
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Фото: sportplustv.kz/

Первый в истории Казахстана чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan. 

Фото и видео этого романтического момента были опубликованы в социальных сетях.

Сам спортсмен пока не давал комментариев по этому поводу. 

Ризабек Айтмухан выиграл чемпионат мира в 2023 году среди взрослых в весе до 92 килограммов. Затем он перешел в весовую категорию до 97 килограммов, которая является олимпийской. Вначале сентября 2024 года Ризабек выиграл мировое первенство среди борцов до 20 лет.

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