В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 20-летнего жителя города, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным Управления по противодействию киберпреступности, молодой человек сумел оформить более 25 микрозаймов, используя персональные данные случайных граждан без их ведома. Преступная схема раскрылась после обращения одной из пострадавших, жительницы Алматы, которая обнаружила на своё имя кредит, о котором слышала впервые.

Правоохранители установили подозреваемого в кратчайшие сроки. Он признался в содеянном и был доставлен в отдел полиции Алмалинского района для проведения следственных действий. Уточняется, что злоумышленник использовал современные цифровые технологии, в том числе поддельные документы и фишинговые методы.

"Современные технологии предоставляют преступникам новые возможности, однако и полиция не отстает - мы активно совершенствуем методы противодействия. Подобные преступления не останутся безнаказанными", - прокомментировал ситуацию начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

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