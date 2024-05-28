  • 28 Мая, 05:35
  • BAIGENEWS

20-летнего туриста спасли в горах Алматинской области

Сегодня, 05:14
АВТОР
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МЧС РК/Telegram Сегодня, 05:14
Сегодня, 05:14
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Фото: МЧС РК/Telegram

Спасатели нашли мужчину, который заблудился при спуске с горы в районе Большого Алматинского Пика, передаёт BaigeNews.kz.

Поиски проводили сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда с помощью кинологического расчета.

Участники поисковой группой нашли мужчину вблизи ущелья Алма-Арасан. В медицинской помощи 20-летний турист не нуждался, рассказали в пресс-службе МЧС Казахстана.

Накануне на пике Турист в Алматинской области спасатели нашли 11 подростков, которые поднялись в горы, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

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