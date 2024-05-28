20-летнего туриста спасли в горах Алматинской области
Сегодня, 05:14
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Сегодня, 05:14Сегодня, 05:14
71Фото: МЧС РК/Telegram
Спасатели нашли мужчину, который заблудился при спуске с горы в районе Большого Алматинского Пика, передаёт BaigeNews.kz.
Поиски проводили сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда с помощью кинологического расчета.
Участники поисковой группой нашли мужчину вблизи ущелья Алма-Арасан. В медицинской помощи 20-летний турист не нуждался, рассказали в пресс-службе МЧС Казахстана.
Накануне на пике Турист в Алматинской области спасатели нашли 11 подростков, которые поднялись в горы, несмотря на неблагоприятные погодные условия.
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