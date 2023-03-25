20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее

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В Семее 20-летний парень погиб под колёсами прицепа от КамАЗа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу депаратмента полиции Абайской области.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошёл 24 марта. Прицеп от грузовика из-за неисправности отцепился от КамАЗа и

"34-летний водитель управлял грузовым транспортным средством марки "КамАЗ" с соединенным прицепом, следуя по улице Усть-Каменогорская. В результате возникшей неисправности, от грузового транспортного средства отсоединился грузовой прицеп, который в последующем самовольным ходом допустил наезд на 20-летнего жителя Семея, который шёл по обочине проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия парень скончался на месте происшествия", — сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 3 УК Республики Казахстан "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".