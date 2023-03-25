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20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее
В Семее 20-летний парень погиб под колёсами прицепа от КамАЗа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу депаратмента полиции Абайской области.
Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошёл 24 марта. Прицеп от грузовика из-за неисправности отцепился от КамАЗа и
"34-летний водитель управлял грузовым транспортным средством марки "КамАЗ" с соединенным прицепом, следуя по улице Усть-Каменогорская. В результате возникшей неисправности, от грузового транспортного средства отсоединился грузовой прицеп, который в последующем самовольным ходом допустил наезд на 20-летнего жителя Семея, который шёл по обочине проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия парень скончался на месте происшествия", — сообщили в полиции.
В ведомстве уточнили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 3 УК Республики Казахстан "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"В настоящее время назначены ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Иная информация расследования не подлежит разглашению", — отметили в департаменте.
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