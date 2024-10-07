20-летнего парня придавил грузовик в Талдыкоргане
Сегодня, 15:52
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Сегодня, 15:52Сегодня, 15:52
126Фото: МЧС РК
Грузовик совершил наезд на 20-летнего пешехода в Талдыкоргане. Мужчина который остался зажат под машиной и не смог самостоятельно выбраться. На помощь ему пришли сотрудники МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. Действовали они быстро и профессионально, что позволило минимизировать последствия аварии.