  • 7 Октября, 17:02
  • BAIGENEWS

20-летнего парня придавил грузовик в Талдыкоргане

Сегодня, 15:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
126
Фото: МЧС РК

Грузовик совершил наезд на 20-летнего пешехода в Талдыкоргане. Мужчина который остался зажат под машиной и не смог самостоятельно выбраться. На помощь ему пришли сотрудники МЧС, передаёт BaigeNews.kz

Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. Действовали они быстро и профессионально, что позволило минимизировать последствия аварии.

Самое читаемое

Наверх