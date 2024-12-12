В Павлодаре юные биатлонисты уже 20 лет занимаются в спартанских условиях. Нет ни воды, ни тепла, туалеты – на улице. Дети даже зимой переодевались в старых металлических контейнерах. А сама трасса, где тренируются спортсмены, за много лет пришла в негодность. Здесь стало опасно заниматься из-за трещин в асфальте и корней деревьев. При этом удивительным образом местные тренеры продолжают готовить здесь звёзд мирового уровня. О борьбе родителей за нормальные условия для тренировок – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Несколько лет назад родители павлодарских спортсменов объединились и начали обивать пороги чиновников. Они хотели привлечь внимание к своей проблеме. Один из таких родителей – павлодарец Александр Кондауров. Его сын уже седьмой год занимается биатлоном, в прошлом году стал третьим в стране в своей возрастной категории.

"Дети переодевались в холодных контейнерах, отдельных раздевалок для мальчиков и девочек не было. А они растут. И, конечно, мы подняли вопрос, что это недопустимо, что должны быть разные раздевалки, что раздевалки должны быть тёплыми. Опять же, когда в Павлодар на соревнования приезжают спортсмены из сельской местности, им негде переодеться, и дети переодеваются на улице. Они могут заболеть. Ну и мы все-таки живём в 21 веке: переодеваться в вагончиках недопустимо, если инфраструктура и площадь позволяет построить для детей тёплое помещение", – говорит Александр Кондауров.

С 2019 года родители спортсменов стали ходить по инстанциям. Со своей проблемой они обратились в управление спорта, в отдел спорта, дошли и до акима области. В итоге их услышали. На территории лыжной базы "Зелёная роща" возвели небольшое здание из сэндвич-панелей с двумя отдельными раздевалками, тренажёрным залом и тренерской. Здесь есть свет, вода, подведена канализация, в здании тепло. Площадь его составляет 482 квадратных метра.

"Впервые вопрос о необходимости отдельного здания с раздевалками, помещениями для инвентаря и своим спортивным залом мне озвучили в начале 2022 года. Тогда родители юных спортсменов очень просили обустроить такое место, обратившись ко мне как к акиму областного центра. Я помню свой шок, когда увидел, в каких условиях занимаются наши дети. Переодевались они в железных контейнерах, где не было ни тепла, ни воды. Отсутствовали уборные, не было условий элементарно помыть руки", – говорит аким Павлодарской области Асаин Байханов (ранее занимал пост главы города).

Просили родители отремонтировать и саму трассу. Дело в том, что "Зелёная роща" – место, где биатлонисты и лыжники готовятся к важным спортивным соревнованиям. Здесь у них есть возможность заниматься на пересечённой местности, вдали от машин, и зимой, и летом. Однако с годами асфальт пришёл в плачевное состояние. Тренироваться стало просто опасно, а территорию облюбовали закладчики.

"Параллельно мы поднимали вопрос о реконструкции трассы, потому что асфальт пришел в негодность. Там были трещины, поперёк трассы торчали корни. Представляете, если лыжник или биатлонист летом проедет на роллерах на большой скорости. Он может упасть и получить такие травмы, после которых в спорт не возвращаются. Тренироваться стало невозможно. Протяжённости трассы, в принципе, хватало, но спортсменам всегда хочется большего. Тем более, детей у нас очень много. Бывает так, что тренировки лыжников и биатлонистов проходят одновременно, и мы делим трассу пополам. Мы не заходим на их территорию, они не заходят на нашу", – рассказывает Александр Кондауров.

В итоге решение по реконструкции трассы было принято, как и решение по строительству спортивной базы. Реализация проекта заняла почти три года. Сейчас объекты завершены. В областном акимате признают: не обошлось без затягивания подрядчиками сроков, есть недочёты в работе. Все замечания подрядчикам придется устранить.

Лыжероллерную трассу, к слову, удлинили на 800 метров. На будущее рассматривается возможность установить на всем её протяжении камеры и организовать трансляцию соревнований внутри здания. Чтобы родители могли наблюдать за детьми на мониторах. Также спортсмены просят оборудовать рядом стрельбище. В областном акимате пообещали найти спонсоров, чтобы вопрос решился до конца сезона, а не через полгода или год.

"Трасса стала длиннее, произведена реконструкция впервые за последние 10 лет. Полностью обновлено покрытие. По обращению спортивной общественности, трасса продлена на 800 метров и расширена на уклонах. Это тоже было пожелание спортсменов, потому что при манёврах, когда лыжники совершают повороты, всё происходит на очень большой скорости. И буквально сегодня у нас в "Зелёной роще" проходит открытый городской турнир, он собрал около 170 участников. Всего у нас биатлоном и лыжами занимаются около 2000 человек", – сказал руководитель городского отдела спорта Асет Абильтаев.

Следующей на очереди должна стать вторая лыжная база в Павлодаре – в Усольском микрорайоне. Сейчас там тоже стоят металлические контейнеры. В областном акимате уверяют, что со временем и там появятся тёплые раздевалки и туалеты, но само здание будет меньше, чем в "Зелёной роще".

Фото автора и из личного архива родителей юных биатлонистов