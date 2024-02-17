20 гектаров камыша сгорело в Атырауской области
Сегодня, 22:49
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Сегодня, 22:49Сегодня, 22:49
65Фото: твойгород.com
В Атырауской области произошёл пожар территории около 20 гектаров. Горел камыш. Работу пожарных осложнял сильный ветер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Из-за сильного ветра с порывами 24-26 м/с, а также частого изменения направления ветра, тушение тростниковой растительности было затруднено. В тушении приняли участие 28 человек и 5 единиц техники ДЧС, "Охраны лесного хозяйства и животного мира" и местного акимата", — сообщили в МЧС.
Пожар ликвидировали в 20:10.