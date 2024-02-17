20 гектаров камыша сгорело в Атырауской области

В Атырауской области произошёл пожар территории около 20 гектаров. Горел камыш. Работу пожарных осложнял сильный ветер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Из-за сильного ветра с порывами 24-26 м/с, а также частого изменения направления ветра, тушение тростниковой растительности было затруднено. В тушении приняли участие 28 человек и 5 единиц техники ДЧС, "Охраны лесного хозяйства и животного мира" и местного акимата", — сообщили в МЧС.