В марте 2025 года Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана продолжила свою активную работу по обеспечению безопасности и охране государственной границы страны. В результате комплексных мероприятий и взаимодействия с другими компетентными органами были достигнуты значимые результаты.

Привлечено к ответственности 3 429 нарушителей законодательства РК. Из них 2 995 — иностранные граждане, что подчеркивает важность контроля за действиями зарубежных граждан на территории Казахстана.

Пресечено 1 248 фактов незаконного перемещения через госграницу, включая:

27 случаев с наркотическими средствами, в том числе прекурсорами для синтетических наркотиков, общим объемом 750 литров;

76 фактов с оружием и боеприпасами;

656 случаев с незаконным перемещением ГСМ (более 54 000 литров), на сумму свыше 14,5 млн тенге;

731 факт контрабанды товаров народного потребления на сумму более 3,1 млрд тенге;

157 случаев с валютой на сумму более 2,8 млрд тенге.

Экологическая безопасность прикаспийского региона также оставалась в центре внимания Пограничной службы. За месяц было пресечено 20 фактов браконьерства в акватории Каспия. В целях сохранения биоразнообразия в природу были выпущены:

89 экземпляров осетровых пород рыб (508 кг);

7 голов каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу.

Противодействие незаконному лову: изъято 10 плавательных средств и 22,9 км браконьерских сетей. Общая сумма предотвращенного ущерба составила более 205 млн тенге.

Все материалы по выявленным правонарушениям направлены в правоохранительные и судебные органы для дальнейшего привлечения нарушителей к ответственности.

Ранее мы сообщали, что краснокнижного архара застрелили браконьеры в Карагандинской области.