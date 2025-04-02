20 фактов браконьерства пресекли в акватории Каспия
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В марте 2025 года Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана продолжила свою активную работу по обеспечению безопасности и охране государственной границы страны. В результате комплексных мероприятий и взаимодействия с другими компетентными органами были достигнуты значимые результаты.
Привлечено к ответственности 3 429 нарушителей законодательства РК. Из них 2 995 — иностранные граждане, что подчеркивает важность контроля за действиями зарубежных граждан на территории Казахстана.
Пресечено 1 248 фактов незаконного перемещения через госграницу, включая:
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27 случаев с наркотическими средствами, в том числе прекурсорами для синтетических наркотиков, общим объемом 750 литров;
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76 фактов с оружием и боеприпасами;
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656 случаев с незаконным перемещением ГСМ (более 54 000 литров), на сумму свыше 14,5 млн тенге;
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731 факт контрабанды товаров народного потребления на сумму более 3,1 млрд тенге;
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157 случаев с валютой на сумму более 2,8 млрд тенге.
Экологическая безопасность прикаспийского региона также оставалась в центре внимания Пограничной службы. За месяц было пресечено 20 фактов браконьерства в акватории Каспия. В целях сохранения биоразнообразия в природу были выпущены:
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89 экземпляров осетровых пород рыб (508 кг);
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7 голов каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу.
Противодействие незаконному лову: изъято 10 плавательных средств и 22,9 км браконьерских сетей. Общая сумма предотвращенного ущерба составила более 205 млн тенге.
Все материалы по выявленным правонарушениям направлены в правоохранительные и судебные органы для дальнейшего привлечения нарушителей к ответственности.
Ранее мы сообщали, что краснокнижного архара застрелили браконьеры в Карагандинской области.
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