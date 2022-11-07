20 человек заразились коронавирусом в Казахстане за минувшие сутки

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Минздрав РК обновил статистику суточной заболеваемости COVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, положительный ПЦР-тест за минувшие сутки, шестого ноября, получили 20 казахстанцев. Днём ранее речь шла о 45 заразившихся.

На седьмое ноября лечение от КВИ продолжают получать 719 человек (–571+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне – 633 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента и к аппарату ИВЛ подключен один пациент.