"20 человек я уже закодировала". Как изменился сельский округ акима из нашумевшего видео

Фото: BaigeNews.kz

Корреспондент BaigeNews.kz отправился в село Трудовое Северо-Казахстанской области, чтобы узнать, как изменилась жизнь Майры Жакимсаловой, и почему местные жители поддержали своего акима.

Село Трудовое – административный центр Григорьевского сельского округа, который возглавляет Майра Жакимсалова. До Петропавловска отсюда не больше часа езды. Местный центр притяжения – восстановленное здание, простаивавшее 30 лет. Здесь располагаются аппарат акима, отделение почты, фельдшерский и участковый пункты. Здесь нас и встречает Майра Мухамедовна.

"Контингент самый разный - от алкоголиков до людей с ограниченными возможностями. 20 человек я уже "закодировала" и это достижение. Ездили по домам с участковым, проводила беседы. Они сейчас живут нормальной жизнью. Многие из них устроились сторожем - в селе это считается хорошей должностью", - делится аким.

На весь округ, а это 1028 человек, работают всего трое госслужащих – аким, бухгалтер и специалист. Коллектив женский, но правила здесь строгие.

"Я здесь запретила - никаких чаёв, никаких посиделок. Пожалуйста, только в выходной день", - рассказывает Майра Жакимсалова.

После опубликованного фрагмента интервью Майра Мухамедовна "проснулась знаменитой". Пользователи соцсетей в комментариях разделились: одни восприняли её "искренность" и эмоциональность с юмором. Другие утверждают, что государственному служащему не к лицу вести себя так и грубить журналистам. Такую "славу" пережить было сложно, признаётся Майра Жакимсалова.

"Я очень эмоциональный человек. Два дня я просто плакала. Но я извлекла большой урок для себя. Буду учиться давать интервью, работать на камеру. Мне стали поступать письма из Талдыкоргана, Алматы, Шымкента, Тараза. Даже из Франции мне девушка написала, сказала, что я харизматичная, классная и продолжала свою работу. Я была в шоке", - говорит сельским аким.

Многие после резонансного видео подписались на Майру Жакимсалову в социальных сетях. За буднями женщины-акима в Facebook следят больше трёх тысяч человек. В Instagram пока подписчиков меньше – около 1500. Опрошенные нами местные жители признались, что защищали своего акима в комментариях. Говорят, жизнь в селе действительно изменилась в лучшую сторону.

"Я здесь живу уже десять лет. У нас за этот год столько произошло изменений в лучшую сторону, что за десять лет столько не было".

"Из сонного состояния аким нас вывел. Мы встряхнулись, оказывается ещё есть "порох в пороховницах". Лимит доверия – это самое главное качество, по которому истосковалось это село. Люди хотят преобразований".

Преобразования, к слову, бросаются в глаза - асфальтированные улицы, осветительные столбы, игровые зоны для детей. Но нерешённых вопросов ещё достаточно. В зоне ответственности нашей героини четыре населённых пункта – Трудовое, Григорьевка, Кенжегалы и Коктерек.

"Пока не сделаю внутрипоселковые дороги "под ключ", не заасфальтирую все сёла, никуда не уеду", - заверяет Майра Жакимсалова.

Подробный видеорепортаж доступен на YouTube-канале BaigeNews.kz