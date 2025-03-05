20 человек спасли из снежных заносов
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В Карагандинской области, всего в 2 километрах от села Аксу-Аюлы Шетского района, был найден застрявший в сугробе легковой автомобиль с двумя людьми. Информация об этом поступила от пресс-службы МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
В Актобе в районе жилого массива Курашасай два грузовика, принадлежащие белорусским водителям, не смогли справиться с ледяной преградой на дороге, образовавшейся из-за сильного снегопада. А в Костанайской области, в 6 километрах от села Карасу, шесть легковых автомобилей с 16 пассажирами застряли в снежном плену.
К счастью, благодаря оперативной работе спасателей, все машины были успешно отбуксированы на очищенные участки дороги и доставлены до ближайших населенных пунктов. К счастью, никто из пассажиров не потребовал медицинской помощи.
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