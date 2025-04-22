По меньшей мере 20 туристов погибли и 10 получили ранения в результате нападения боевиков в Пахалгаме (Южный Кашмир), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Indianexpress.com.

Источники в полиции сообщили, что по меньшей мере двое из раненых находятся в критическом состоянии. Пострадавшие были доставлены в больницу.