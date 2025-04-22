20 человек погибли в результате нападения боевиков на туристов в Индии
Подробности сообщили в полиции.
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По меньшей мере 20 туристов погибли и 10 получили ранения в результате нападения боевиков в Пахалгаме (Южный Кашмир), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Indianexpress.com.
Источники в полиции сообщили, что по меньшей мере двое из раненых находятся в критическом состоянии. Пострадавшие были доставлены в больницу.
"По нашим сообщениям, появились два-три боевика и открыли беспорядочный огонь по туристам в Байсаране", - сообщил The Indian Express старший офицер полиции.
Байсаран, до которого можно добраться только пешком, является популярным туристическим направлением и в туристический сезон здесь многолюдно.
Сразу после инцидента на место происшествия выехала группа полиции, а также армейские и военизированные формирования, чтобы эвакуировать туристов и начать поисковую операцию по выявлению боевиков, стоящих за нападением.
Это первое нападение боевиков на туристов в этом году. В последний раз боевики нападали на туристов в мае прошлого года, тогда пострадали двое туристов. Этот инцидент также произошел в Пахалгаме.
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