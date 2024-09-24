20 человек подрались в университете в Алматы

С соцсетях и мессенджерах распространяют информацию о массовой драке в КазНУ в Алматы. В департаменте полиции высказались по поводу инцидента, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту хулиганства с участием 20 молодых людей Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДП.