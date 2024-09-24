20 человек подрались в университете в Алматы
Сегодня, 18:35
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Сегодня, 18:35Сегодня, 18:35
173Фото: pxhere.com
С соцсетях и мессенджерах распространяют информацию о массовой драке в КазНУ в Алматы. В департаменте полиции высказались по поводу инцидента, передаёт BaigeNews.kz.
"По факту хулиганства с участием 20 молодых людей Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДП.
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