  • 24 Сентября, 19:15
  • BAIGENEWS

20 человек подрались в университете в Алматы

Сегодня, 18:35
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35
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Фото: pxhere.com

С соцсетях и мессенджерах распространяют информацию о массовой драке в КазНУ в Алматы. В департаменте полиции высказались по поводу инцидента, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту хулиганства с участием 20 молодых людей Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДП.

 

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