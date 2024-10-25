20 автомобилей вручили работникам водной отрасли в честь Дня Республики

20 автомобилей вручили представителям бассейновых инспекций страны в честь Дня Республики. В Астане состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград специалистам водного хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации РК.

В торжественном мероприятии приняли участие вице-премьер Канат Бозумбаев и Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

"Уважаемые коллеги, от чистого сердца поздравляю вас с Днем Республики. Это день, когда была принята Декларация суверенитета, определившая исторический выбор нашей страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев часто говорит о необходимости и важности повышения статуса человека труда. Поэтому Президент объявил 2025 год Годом рабочих профессий. В сфере водного хозяйства Казахстана работают более 10 тысяч человек. Вы упорно трудитесь над обеспечением водной безопасности страны. Желаю всем вам здоровья, сил и успехов!", – отметил Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В преддверии праздника государственных наград удостоились 34 специалиста водной сферы. Восемь из них награждены орденом "Құрмет", двое – орденом "Еңбек данқы" III степени, 13 специалистов – медалью "Ерен еңбегі үшін". Кроме того, были вручены нагрудные знаки "Су шаруашылығының ардагері" и "Су шаруашылығының үздігі", а также почетные грамоты и благодарственные письма Министерства водных ресурсов и ирригации.

Наград удостоились и представители водных династий. Отметим, что в предприятии "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации трудятся 67 династий водников.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК