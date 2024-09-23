2 золотые и 2 серебряные медали завоевали пара каратисты Казахстана

Министерство туризма и спорта сообщило, что казахстанцы завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали на чемпионате Азии по пара каратэ, который прошел в китайском Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz.

Это третье участие национальной сборной Казахстана в чемпионате Азии среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями, с поражениями опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.

"В программе ката Лиза Жусупова и Нуржайна Жаннетова стали чемпионами Азии, а Дидар Мухамеджанов и Назгуль Измагамбетова завоевали серебро. Таким образом, сборная Казахстана заняла 2 - е место в общекомандном зачёте", - сообщил методист "Центра спортивной подготовки для лиц с физическими ограниченными возможностями" Абай Ахметов.

По информации Центра, эти спортсмены будут представлять Казахстан на чемпионате мира, который пройдёт в ноябре в Индии.