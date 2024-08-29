2 сентября Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана
Сегодня, 15:02
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Сегодня, 15:02Сегодня, 15:02
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2 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передаёт BaigeNews
В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.
Послание президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.
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