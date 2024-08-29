2 сентября Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана

2 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передаёт BaigeNews



В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.



Послание президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.