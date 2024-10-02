2 октября на большей части Казахстана ожидается дождь

На большей части Казахстана 2 октября с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, на юге страны с грозой, на севере, в горных районах юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега, передаёт BaigeNews.kz.

Лишь на западе, северо-западе республики под влиянием поля повышенного давления ожидается сухая и теплая погода. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, в горных районах юго-востока страны – туман.

В Карагандинской, на севере, северо-востоке Актюбинской, на востоке области Ұлытау, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на востоке Мангистауской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской областях, на севере, востоке, в центре области Абай сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Ұлытау, на западе, востоке Карагандинской, на юге области Абай, на западе, севере, в центре области Жетісу, на севере, западе Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.