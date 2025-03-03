Департаментом АФМ по городу Астана при координации прокуратуры столицы зарегистрировано досудебное расследование в отношении должностных лиц Центра судебных экспертиз и руководителя ТОО по факту хищения бюджетных средств в сумме более 2 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023 – 2025 годы в целях материально-технического оснащения органов судебной экспертизы из республиканского бюджета выделено 10,3 млрд тенге.

Однако в 2023–2024 годах должностные лица Центра судебных экспертиз, действуя в сговоре с поставщиками, при формировании бюджетной заявки завысили стоимость оборудования в три раза путем предоставления фиктивных коммерческих предложений.

Кроме того, до объявления конкурса на государственные закупки в технической спецификации указывалось только то оборудование, которое могли поставить аффилированные компании.

"В целях конфискации наложен арест на имущество общей стоимостью более 148 млн тенге: 2 земельных участка в г.Алматы, квартиру в г.Астана и автомашины BMW Х6 и RAV 4. Также арестованы денежные средства ТОО на банковских счетах в сумме 1,6 млрд тенге, 367 тыс долларов США и 366 тыс евро", - говорится в сообщении.

Директор Центра судебных экспертиз, руководитель Департамента по государственным закупкам и руководитель ТОО задержаны, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.️