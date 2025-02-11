С помощью системы Жер Инспектор в госсобственность возвращено 12 млн га земли из-за неэффективного использования земель. В 2025 году планируется вернуть еще два млн га. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун, передает BaigeNews.kz.

"Сейчас под мониторингом 116 млн га сельхозземель. В 2025 году планируется вернуть еще 2 млн га. Для местного населения перераспределено 5 млн га сельхозземель", - сказал Дмитрий Мун.

Он также добавил, что мировой опыт показывает, что цифровизация сельского хозяйства даёт большие преимущества.

Ведомство использует: спутниковый мониторинг и геоаналитика, IoT-датчики, автономные роботы и дроны

Эти меры позволили увеличить урожайность на 10-15 процентов. Потребление воды уменьшилось до 25 процентов. Прогнозы урожайности становятся точнее, уточнил Мун.