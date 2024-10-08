  • 8 Октября, 00:43
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2 миллиона тенге украли у казахстанской блогерши из сейфа в отеле Астаны

Сегодня, 00:25
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 00:25
Сегодня, 00:25
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Фото: pixabay.com

Казахстанский блогер Алтынай заявила CMN.KZ, что у нее украли более 2 миллионов тенге из сейфа ее номера в гостинице Rixos Astana, передаёт BaigeNews.kz.

Алтынай вместе с мамой приехала в столицу для участия в заседании суда по гражданскому делу. В понедельник в 20:30, когда Алтынай не было в номере, а ее мать находилась на территории отеля, работники отеля собрали все вещи и даже деньги из сейфа и отнесли на ресепшн, где они якобы находились под камерами.

Девушка, прибыв в отель узнала, что ее выселили и получила свои вещи. Однако решив пересчитать наличные обнаружила, что там не хватает крупной суммы.

"Денег мы в итоге не нашли. Но еще проходят оперативно-розыскные мероприятия. Работники отеля мою сумку на ресепшне оставили. Я при свидетелях открыла и там не хватает. Там было 3 миллиона 150 тысяч тенге, а в сумке только 965 тысяч. Не хватает 2 миллиона 185 тысяч тенге", - заявила Алтынай.

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