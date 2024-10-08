2 миллиона тенге украли у казахстанской блогерши из сейфа в отеле Астаны

Казахстанский блогер Алтынай заявила CMN.KZ, что у нее украли более 2 миллионов тенге из сейфа ее номера в гостинице Rixos Astana, передаёт BaigeNews.kz.

Алтынай вместе с мамой приехала в столицу для участия в заседании суда по гражданскому делу. В понедельник в 20:30, когда Алтынай не было в номере, а ее мать находилась на территории отеля, работники отеля собрали все вещи и даже деньги из сейфа и отнесли на ресепшн, где они якобы находились под камерами.

Девушка, прибыв в отель узнала, что ее выселили и получила свои вещи. Однако решив пересчитать наличные обнаружила, что там не хватает крупной суммы.