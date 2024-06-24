В Казахстане намерены списать два миллиона скота

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на правительственном часе в Мажилисе рассказал о масштабном искажении статистических данных в отрасли, передаёт BaigeNews.

Айдарбек Сапаров, говоря о проблемах, указал в первую очередь на недостаточность и дороговизну сырья. И это несмотря на то, что согласно статистике, сырья в животноводстве достаточно.

"Мы понимаем, что данные не соответствуют реальному положению дел. К примеру, ежегодно по данным официальной статистики, производится порядка 6,5 млн тонн молока. При этом на 180 предприятиях перерабатывается всего 2,1 млн тонн. Парадокс, как при наличии такого объема молока, имеется нехватка сырья для переработки. Данный факт объясняется наличием многолетней практики искажения статданных как в животноводстве, так и в растениеводстве", – сказал министр.

По его данным, создана специальная рабочая группа по актуализации статистических данных под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина.

"В результате проведенной работы комиссии будет списано 2 млн голов скота и 3 млн тонн молока. В растениеводстве работа продолжается. Релевантные данные позволят улучшить качество планирования и принятия решений по регулированию внутреннего рынка", - заявил он.

Указал глава МСХ и на высокую долю импорта.

"Если по цельному молоку и кисломолочной продукции собственное производство закрывает внутреннюю потребность и покупатель видит широкий ассортимент питьевых йогуртов, сметаны, кефира и другой молочной продукции. По ряду других наименований есть сложности. Высокую долю в импорте наряду с сухим молоком занимают сливки, сливочное масло, сыры и творог. Только за последний год импорт молочной продукции в пересчете на сырое молоко вырос с 580 тыс. тонн в 2022 до 800 тыс. тонн в 2023 году", - отметил Сапаров.

При этом продукция собственного производства дороже импортной. Так, себестоимость казахстанского масла порядка 3100 тенге за кг. При этом средняя цена импорта по данным статистики 1800-2300 тенге за кг.