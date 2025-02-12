  • 12 Февраля, 15:41
  • BAIGENEWS

2 квартиры и криптоактивы: главу крупной финпирамиды задержали в аэропорту Астаны

Финпирамида была замаскирова под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.

Сегодня, 14:55
АВТОР
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2 квартиры и криптоактивы: главу крупной финпирамиды задержали в аэропорту Астаны Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
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В Астане выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды "LIVEGOOD", передаёт BaigeNews.kz

Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды "LIVEGOOD", замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.📊

Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашённых новых участников.

Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков.💵

Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию "LIVEGOOD" за 50 долларов США с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов США в месяц в зависимости от уровня.

На незаконно полученные денежные средства подозреваемым приобретены 2 квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.💸

Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже "Binance" в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тыс долларов США.

С санкции суда наложен арест на указанное недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные денежные средства в сумме 19 млн тенге и 4 тыс долларов США.

7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту г.Астана при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания.🔴

 8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

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