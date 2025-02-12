В Астане выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды "LIVEGOOD", передаёт BaigeNews.kz



Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды "LIVEGOOD", замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.

Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашённых новых участников.



Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков.

Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию "LIVEGOOD" за 50 долларов США с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов США в месяц в зависимости от уровня.



На незаконно полученные денежные средства подозреваемым приобретены 2 квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже "Binance" в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тыс долларов США.

С санкции суда наложен арест на указанное недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные денежные средства в сумме 19 млн тенге и 4 тыс долларов США.

7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту г.Астана при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания.

8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на 2 месяца.



Досудебное расследование продолжается.