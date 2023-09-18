192 учебных заведения готовят специалистов в сельском хозяйстве в Казахстане

Подготовкой специалистов в сельскохозяйственной отрасли занимаются 192 организации технического и профессионального образования в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

По информации ведомства, 20 тысяч студентов, в том числе 17 тысяч по государственному образовательному заказу, учатся на специалистов в области сельского хозяйства в Казахстане по 14 специальностям и 31 квалификации. Их обучением занимаются 192 организации технического и профессионального образования.

Сообщается, что каждый год выпускается до 7,5 тысяч специалистов в области сельскохого зяйства. Трудоустраиваются более пяти тысяч студентов.

Отмечается, за время обучения студенты колледжей проходят профессиональную практику на базе предприятий, в том числе оплачиваемую. Более 500 педагогов прошли стажировку на предприятиях. На сегодняшний день 90 предприятий страны осуществляют шефство над 80 сельхозкохозяйственными лледжами.