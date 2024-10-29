190 тысяч рабочих могут сократить на автозаводах в Германии

Президент Ассоциации автомобильной промышленности Германии Хильдегард Мюллер сообщила на шоу Hart aber fair ("Жёстко, но справедливо"), что к 2035 году около 190 тысяч рабочих мест могут оказаться под угрозой. Это касается не только концерна Volkswagen, который переживает серьёзный кризис, но и многих поставщиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.

Эксперты отмечают, что риски, с которыми сталкивается отрасль, в том числе связаны с переходом на электромобили.

По словам Мюллер, развитию автопрома в Германии мешают проблемы с высокой стоимостью энергии, бюрократией и трудовыми затратами.

"Мы слишком дороги с точки зрения затрат на энергию. Мы слишком дороги с точки зрения бюрократии и стоимости рабочей силы. Если мы не возьмём эти вопросы под контроль, то автомобильная промышленность пойдёт своим путём, но уже не с ростом, добавленной стоимостью и рабочими местами в Германии", — сказала Мюллер.

Президент Ассоциации автомобильной промышленности также отметила, что ФРГ остаётся одним из крупнейших производителей электромобилей, однако запрет двигателей внутреннего сгорания и нехватка инфраструктуры для зарядки электрокаров вызывает беспокойство как у потребителей, так и у производителей.

Накануне стало известно, что автомобильный концерн Volkswagen планирует закрыть три завода из 10 на территории Германии, а также значительно сократить работу оставшихся. Кроме того, планы руководства компании включают в себя сокращение зарплат и передачу целых отделов на аутсорсинг за границу.