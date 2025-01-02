190 sim-карт и устройства sim-box изъяли у подозреваемых в интернет-мошенничестве в Алматы
"Офис для работы" они организовали в съёмной квартире.
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МВД совместно с отечественными операторами сотовой связи продолжает работу по пресечению мошеннической деятельности на территории страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Для звонков казахстанцам по различным мессенджерам на территории республики интернет-мошенники зачастую используют устройства sim-box. Для того, чтобы обманывать людей, преступникам не обязательно присутствовать в той или иной стране, нужно лишь физическое присутствие в стране такого устройства, которые, используя интернет-трафик местных операторов сотовой связи, обеспечивают связь с подложных номеров. В предновогодние дни при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД сотрудниками полиции ДП Алматы задержано двое 25-летних парней, которые организовали на съемной квартире бесперебойную работу sim-box", — говорится в сообщении.
При осмотре квартиры оперативники изъяли четыре устройства sim-box на 32 слота каждое и 190 sim-карт казахстанских операторов сотовой связи, несколько телефонов и ноутбуков. Проводятся следственные мероприятия.
Отмечается, что в отношении задержанных избрана мера пресечения "содержание под стражей".
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