МВД совместно с отечественными операторами сотовой связи продолжает работу по пресечению мошеннической деятельности на территории страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Для звонков казахстанцам по различным мессенджерам на территории республики интернет-мошенники зачастую используют устройства sim-box. Для того, чтобы обманывать людей, преступникам не обязательно присутствовать в той или иной стране, нужно лишь физическое присутствие в стране такого устройства, которые, используя интернет-трафик местных операторов сотовой связи, обеспечивают связь с подложных номеров. В предновогодние дни при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД сотрудниками полиции ДП Алматы задержано двое 25-летних парней, которые организовали на съемной квартире бесперебойную работу sim-box", — говорится в сообщении.

При осмотре квартиры оперативники изъяли четыре устройства sim-box на 32 слота каждое и 190 sim-карт казахстанских операторов сотовой связи, несколько телефонов и ноутбуков. Проводятся следственные мероприятия.

Отмечается, что в отношении задержанных избрана мера пресечения "содержание под стражей".