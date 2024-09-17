190 кг конопли изъяли полицейские в Жамбылской области

190 кг конопли изъяли полицейские при ночном рейде в предпесковых зонах Жамбылской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В завершающую стадию входит республиканская спецоперация “Қарасора – 2024”. В южных регионах, во время окончания созревания наркосодержащих растений, наркосбытчики используют последние попытки заготовки дикорастущей конопли.

В это время сотрудники полиции в круглосуточном режиме обследуют предпесковые зоны южных областей нашей страны, выявляя заготовителей марихуаны.

"Нередко наркоборцы совместно со спецподразделением “Беркут” Национальной гвардии уходят в пешее патрулирование на несколько дней, чтобы изучить самые отдаленные районы", – пояснили в ведомстве.

В ходе одного такого обхода сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности МВД задержан житель города Шу, заготавливавший дикорастущую коноплю в 25 километрах от села Алга Шуского района.

Экспертным заключением подтверждено, что изъятые растения являются коноплей весом более 188 кг.

Подозреваемый водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 296 части 4 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Всего в период спецоперации “Қарасора – 2024” полицейскими пресечено 597 наркопреступлений, в том числе 178 фактов сбыта, 113 фактов хранения наркотиков.

Из незаконного оборота изъято более 16 тонн наркотиков, в том числе 13 тонн высушенной марихуаны, 3,6 тонны прекурсоров, 83 кг синтетики, 48 кг гашиша, почти 20 тысяч кустов конопли, 76 кустов опийного мака.