В Боливии в результате падения пассажирского автобуса с моста погибли 19 человек, еще девять пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на El Deber.

"Полиция продолжает работу по спасению пострадавших, поэтому не исключает, что число смертей будет увеличиваться", - говорится в сообщении.

Отметим, среди погибших 14 женщин, трое мужчин, а также одна девочка и один мальчик.

Среди предполагаемых причин аварии указываются высокая скорость движения транспорта.