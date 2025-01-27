19 жизней унесло падение автобуса с моста в Боливии
Сегодня, 09:55
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Сегодня, 09:55Сегодня, 09:55
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В Боливии в результате падения пассажирского автобуса с моста погибли 19 человек, еще девять пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на El Deber.
"Полиция продолжает работу по спасению пострадавших, поэтому не исключает, что число смертей будет увеличиваться", - говорится в сообщении.
Отметим, среди погибших 14 женщин, трое мужчин, а также одна девочка и один мальчик.
Среди предполагаемых причин аварии указываются высокая скорость движения транспорта.
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