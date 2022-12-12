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Лента новостей

kupi-business.kz Сегодня, 11:30
173
Сегодня, 11:30
173
Фото: kupi-business.kz

19 зарубежных компаний релоцировались в Казахстан

На расширенном заседании Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о работе по привлечению иностранного капитала в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
 
Ведется работа по привлечению не менее $150 млрд прямых иностранных инвестиций в ближайшие 7 лет. Так, по итогам I полугодия уже привлечено $14,5 млрд прямых инвестиций, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
"Ведется работа с общенациональным пулом из 850 инвестиционных проектов на сумму 30 трлн тенге с созданием 131 тыс. новых рабочих мест. По итогам текущего года будет введено в эксплуатацию 190 проектов на 2 трлн тенге с созданием 18,5 тыс. рабочих мест", - сказал он.
 
Премьер-Министр также добавил, что проводится работа по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий. На сегодня 19 компаний уже релоцированы, по другим ведется проработка.
 
 
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#компании #Алихан Смаилов #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:30
173
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