19 зарубежных компаний релоцировались в Казахстан

На расширенном заседании Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о работе по привлечению иностранного капитала в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz

Ведется работа по привлечению не менее $150 млрд прямых иностранных инвестиций в ближайшие 7 лет. Так, по итогам I полугодия уже привлечено $14,5 млрд прямых инвестиций, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Ведется работа с общенациональным пулом из 850 инвестиционных проектов на сумму 30 трлн тенге с созданием 131 тыс. новых рабочих мест. По итогам текущего года будет введено в эксплуатацию 190 проектов на 2 трлн тенге с созданием 18,5 тыс. рабочих мест", - сказал он.

Премьер-Министр также добавил, что проводится работа по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий. На сегодня 19 компаний уже релоцированы, по другим ведется проработка.