19 зарубежных компаний релоцировались в Казахстан

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- "В первые же часы было 70 порывов" - Скляр о причинах аварии в Экибастузе 12:03 130
- Глава государства: Различные ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением 12:01 189
- ТОО "Парковочное пространство Астаны" опровергло информацию о незаконном взимании платы за парковки 11:50 224
- "Это реальная катастрофа": Токаев высказался о ЧС в Экибастузе 11:49 235
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- В турнире среди представителей СМИ Qazcontent занял второе место 11:45 135
- Сожжёное в январе здание акимата Алматы отремонтируют до конца 2023 года - Досаев 11:43 162
- Смаилов: 7 тысяч необоснованных требований к бизнесу отменят в Казахстане 11:40 193
- Микрокредиты и новое регулирование: Что делается для развития бизнеса в Казахстане 11:38 209
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- Аким Актау пообещал жителям города горячую воду в понедельник 11:25 224
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- "Все любители настольного тенниса в Казахстане гордятся тобой": президент поздравил Алана Курмангалиева 10:17 245
- Worldskills Kazakhstan 2022: 110 студентов стали победителями национального чемпионата 10:10 284
- В Казахстане статус кандаса с начала года получили 18 тысяч человек 09:38 300
- В МВД рассказали, можно ли легализовать в Казахстане праворульные автомобили 09:14 443
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- Число заражённых коронавирусом снижается в Казахстане 08:22 466
- "Мелочей не бывает": в Алматы едут эксперты по реабилитации 07:40 392
- Спасателей наградили за помощь при ликвидации последствий ЧС в Экибастузе 06:44 297
- Родители юных спортменов в Мангистау задержали поезд на полтора часа 05:24 1526
- Полиция прокомментировала ДТП со скорой помощью, которая уехала с места аварии 04:15 730
- Twitter увеличит лимит символов в постах с 280 до 4000 03:36 340
- За оскорбление подчинённой хотят наказать костанайского чиновника 02:49 5165
- Какое место занял казахстанец на конкурсе Junior Eurovision-2022 01:21 732
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- Из-за взрыва газа частично обрушился частный дом в Караганде 11.12.2022 403
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- Обвиняемого в подготовке взрыва "Боинга" арестовали спустя 34 года в США 11.12.2022 462
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 1005
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- Экспресс к Санте, Гринч и рыбалка – что ждёт туристов в Бурабае этой зимой 11.12.2022 505
- Теплотрасса восстановлена после аварии в Астане. В ЖК дали тепло 11.12.2022 432
- Три дня на подключение к теплу оставшихся частных домов в Экибастузе дал специалистам аким области 11.12.2022 450
- Около 20 сайгаков замёрзли в реке в ЗКО 11.12.2022 534
- Аварию на теплосетях ликвидируют в Астане 11.12.2022 661
- Штормовое предупреждение: сильный ветер и метель ожидаются в шести регионах страны 11.12.2022 697
- Денис Никиша стал вторым на этапе Кубка мира по шорт-треку 11.12.2022 535
- Это не Антарктида: обледеневший Каспий сняли на видео с высоты птичьего полёта 11.12.2022 534
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- Завершилась реставрация древнего городища Отырар 11.12.2022 2560
- Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Париже 11.12.2022 654
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Сегодня, 11:30
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173Фото: kupi-business.kz
19 зарубежных компаний релоцировались в Казахстан
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