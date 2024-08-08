19-й ребенок родился в семье из Петропавловска

В Петропавловске в самой многодетной и известной на всю страну семье Култышевых родился 19-й ребенок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.

6 августа на свет появилась девочка весом 4250 граммов и ростом 56 сантиметров. Теперь у Павла и Татьяны Култышевых 10 мальчиков и 9 девочек.

Култышевы поженились в 2000 году. Отец семейства Павел из многодетной семьи, супруга – из обычной. Первый малыш у них появился, когда Татьяне было 20 лет.

Как сообщили в областном перинатальном центре, Татьяна и малышка чувствуют себя стабильно.

Сообщалось, что летом 2021 года в семье Култышевых родился 17-й ребенок.

Тогда Павел Култышев признался, что сталкивался со стереотипом: если семья многодетная, то значит неблагополучная.