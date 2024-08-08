19-й ребенок родился в семье из Петропавловска
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В Петропавловске в самой многодетной и известной на всю страну семье Култышевых родился 19-й ребенок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.
6 августа на свет появилась девочка весом 4250 граммов и ростом 56 сантиметров. Теперь у Павла и Татьяны Култышевых 10 мальчиков и 9 девочек.
Култышевы поженились в 2000 году. Отец семейства Павел из многодетной семьи, супруга – из обычной. Первый малыш у них появился, когда Татьяне было 20 лет.
Как сообщили в областном перинатальном центре, Татьяна и малышка чувствуют себя стабильно.
Сообщалось, что летом 2021 года в семье Култышевых родился 17-й ребенок.
Тогда Павел Култышев признался, что сталкивался со стереотипом: если семья многодетная, то значит неблагополучная.
"Раньше большие семьи были нормой, а сейчас почему-то один-два ребёнка и всё. Хотя мы живём лучше, чем наши родители и деды. Я не понимаю, как можно отказываться от такого счастья! Я с радостью домой иду. Когда прихожу, все дети обнимают, целуют, раздеться не успеешь. И дети у нас воспитанные, добрые, неизбалованные, некапризные. Это вам всякий скажет, кто нашу семью знает. Когда детей в семье много, они с детства учатся дружить, делиться и помогать друг другу", – сказал Павел.