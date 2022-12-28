19 вагонов с зерном сошли с рельсов в Карагандинской области

Фото: wikipedia.org

Инцидент произошёл сегодня утром на станции Карабас участка Караганда-Акадыр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "ҚТЖ".

"28 декабря в 7:45 на станции Карабас участка Караганда-Акадыр в грузовом поезде произошел сход с рельсов 19 вагонов. Жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, сход произошёл из-за заклинивания колёсной пары первого зерновоза, принадлежащего частному собственнику",- сообщили в нацкомпании.

К слову, движение поездов на данном участке организовали по соседнему пути. Задержаны два пассажирских поезда.

Кроме того, для ликвидации последствий задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жана-Арка, Астана.