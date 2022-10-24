19 тысяч библиотекарей работают в Казахстане

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

Они хранят книжный фонд в 70 миллионов экземпляров.

24 октября 19 тысяч библиотекарей Казахстана впервые отмечают собственный профессиональный праздник, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта страны.

Глава ведомства Даурен Абаев вручил награды библиотекарям: нагрудные знаки "Мәдениет саласының үздігі", почётные грамоты и благодарственные письма Министра культуры и спорта Республики Казахстан.

"Я поздравляю библиотекарей нашей страны, оберегающих книжный фонд в 70 миллионов экземпляров. Думаю, ни у кого в нашей стране не вызывает сомнения почетность, благородство и сложность вашего призвания. Но есть сегодня и другое довольно популярное среди людей мнение, мол, век библиотек подходит к концу, их функция устаревает как атавизм эпохи бумажных носителей. Якобы Интернет и цифровая трансформация привели к тому, что публичную библиотеку может спокойно заменить один смартфон. Я с подобными сентенциями в корне не согласен. И вообще считаю, что "технологическая наивность" и слепая вера в цифру таят в себе глубинные и до конца не осмысленные нашим поколением риски", — отметил Даурен Абаев.

По его словам, функционал современной публичной библиотеки выходит далеко за рамки хранения, систематизации, оцифровки и выдачи книг читателям.

При этом министерство готово заниматься поэтапным внедрением новых принципов и стандартов работы библиотек.

"Библиотека — это храм, в который мы приходим для осмысленного, комфортного и сосредоточенного чтения. Место, где мы можем оторваться от мирской суеты и замедлить темп ускоряющегося времени. Поэтому мы всегда будем поддерживать библиотечное дело. Это наша принципиальная позиция", — резюмировал министр.

На сегодняшний день в Казахстане действуют около 11 тысяч библиотек. Из них более семи тысяч относятся к системе образования и три тысячи — общедоступные библиотеки.

Напомним, профессиональный праздник библиотекарей был утверждён по инициативе Министерства культуры и спорта, чтобы стать важным шагом на пути популяризации библиотек, повышения престижа работников отрасли.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК