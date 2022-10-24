open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


пресс-служба Министерства культуры и спорта РК Сегодня, 16:28
278
Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

19 тысяч библиотекарей работают в Казахстане

Они хранят книжный фонд в 70 миллионов экземпляров.

24 октября 19 тысяч библиотекарей Казахстана впервые отмечают собственный профессиональный праздник, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта страны.

Глава ведомства Даурен Абаев вручил награды библиотекарям: нагрудные знаки "Мәдениет саласының үздігі", почётные грамоты и благодарственные письма Министра культуры и спорта Республики Казахстан.

"Я поздравляю библиотекарей нашей страны, оберегающих книжный фонд в 70 миллионов экземпляров. Думаю, ни у кого в нашей стране не вызывает сомнения почетность, благородство и сложность вашего призвания. Но есть сегодня и другое довольно популярное среди людей мнение, мол, век библиотек подходит к концу, их функция устаревает как атавизм эпохи бумажных носителей. Якобы Интернет и цифровая трансформация привели к тому, что публичную библиотеку может спокойно заменить один смартфон. Я с подобными сентенциями в корне не согласен. И вообще считаю, что "технологическая наивность" и слепая вера в цифру таят в себе глубинные и до конца не осмысленные нашим поколением риски", — отметил Даурен Абаев.

По его словам, функционал современной публичной библиотеки выходит далеко за рамки хранения, систематизации, оцифровки и выдачи книг читателям. 

При этом министерство готово заниматься поэтапным внедрением новых принципов и стандартов работы библиотек.

"Библиотека — это храм, в который мы приходим для осмысленного, комфортного и сосредоточенного чтения. Место, где мы можем оторваться от мирской суеты и замедлить темп ускоряющегося времени. Поэтому мы всегда будем поддерживать библиотечное дело. Это наша принципиальная позиция", — резюмировал министр.

На сегодняшний день в Казахстане действуют около 11 тысяч библиотек. Из них более семи тысяч относятся к системе образования и три тысячи — общедоступные библиотеки. 

Напомним, профессиональный праздник библиотекарей был утверждён по инициативе Министерства культуры и спорта, чтобы стать важным шагом на пути популяризации библиотек, повышения престижа работников отрасли.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#профессия #библиотеки #культура
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:28
278
Поделитесь:
Наверх