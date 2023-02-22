19 тысяч абонентов Астаны на час остались без электричества

Часть жителей Астаны вечером 21 февраля на час остались без электричества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "109 iKomek".

Указывается, что речь идёт о старой части города.

"В 20:15 произошло аварийное отключение в ПС "Астана", находящегося на балансе Акмолинского-РЭК. Более 19 тысяч абонентов остались без света. В 21:13 электричество было подано. Причины аварии выясняются", - указывается в сообщении.