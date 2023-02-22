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19 тысяч абонентов Астаны на час остались без электричества Сегодня, 00:53
183
Сегодня, 00:53
183

19 тысяч абонентов Астаны на час остались без электричества

Часть жителей Астаны вечером 21 февраля на час остались без электричества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "109 iKomek".

Указывается, что речь идёт о старой части города.

"В 20:15 произошло аварийное отключение в ПС "Астана", находящегося на балансе Акмолинского-РЭК. Более 19 тысяч абонентов остались без света. В 21:13 электричество было подано. Причины аварии выясняются", - указывается в сообщении.

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#ЖКХ #коммунальная авария #электричество #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:53
183
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