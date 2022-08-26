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  • 19 тонн коммерческого груза под видом почтовых посылок пытались ввезти в Казахстан
gov.kz Сегодня, 10:51
98
Фото: gov.kz

19 тонн коммерческого груза под видом почтовых посылок пытались ввезти в Казахстан

Комитет госдоходов Минфина Казахстана сообщил о факте недостоверного декларирования груза, прибывшего воздушным бортом из Гонконга в аэропорт "Сары-Арка" г. Караганды, сообщает Baigenews.kz.

 

17 августа 2022 года таможенники, проанализировав предоставленные документы, обнаружили, что под видом международных почтовых отправлений перевозчиком заявлен товар – консолидированный экспресс груз общей массой 19 тонн (часы наручные, клавиатура компьютерная, детские вещи и т.д.). Декларируя коммерческий груз под видом международных почтовых отправлений, перевозчик избегает применения форм таможенного контроля, что является нарушениями требований Решений ЕЭК", - сообщили в КГД.

ДЭР по Карагандинской области ведет расследование.

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#КГД #авиаперевозки
Сегодня, 10:51
98
Журналист

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