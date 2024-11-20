Студенты-мигранты учились в Таразе по поддельным документам

Часто для регистрации мигрантов уполномоченные органы создают различные схемы, позволяющие избежать ответственности и обойти лимиты на их пребывание.

"Например, 19 мигрантам из Узбекистана выданы фиктивные студенческие документы Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати, хотя они вовсе не являлись обучающимися этого учебного заведения", - говорится в сообщении прокуратуры Жамбылской области.

По данному факту прокурорами начато досудебное расследование по ч.1 ст.385 УК РК.



В другом случае 6 иностранных граждан формально были зачислены в университеты и колледжи города, но впоследствии отчислены за длительные пропуски занятий.



Всего мониторингом выявлено 180 иностранцев, которые не привлечены к административной ответственности уполномоченным органом.



Таким образом, трудовым мигрантам созданы условия для беспрепятственного пребывания и незаконной временной регистрации.



В результате прокурорского надзора незаконная регистрация мигрантов отменена, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.