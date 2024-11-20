  • 20 Ноября, 15:47
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Студенты-мигранты учились в Таразе по поддельным документам

В рамках концепции "Тараз — безопасный город" прокуроры установили 25 граждан Узбекистана и Туркменистана, которые были незаконно зарегистрированы для временного проживания на срок до 1 года через оформление в учебные заведения.

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ghall.com.ua Сегодня, 14:59
Сегодня, 14:59
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Фото: ghall.com.ua

Часто для регистрации мигрантов уполномоченные органы создают различные схемы, позволяющие избежать ответственности и обойти лимиты на их пребывание. 

"Например, 19 мигрантам из Узбекистана выданы фиктивные студенческие документы Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати, хотя они вовсе не являлись обучающимися этого учебного заведения", - говорится в сообщении прокуратуры Жамбылской области.

По данному факту прокурорами начато досудебное расследование по ч.1 ст.385 УК РК.
 
В другом случае 6 иностранных граждан формально были зачислены в университеты и колледжи города, но впоследствии отчислены за длительные пропуски занятий.
 
Всего мониторингом выявлено 180 иностранцев, которые не привлечены к административной ответственности уполномоченным органом.
 
Таким образом, трудовым мигрантам созданы условия для беспрепятственного пребывания и незаконной временной регистрации.
 
В результате прокурорского надзора незаконная регистрация мигрантов отменена, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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