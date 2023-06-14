19 новых туробъектов появятся в Имантау-Шалкарской курортной зоне

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В СКО в Имантау-Шалкарской курортной зоне до конца 2025 года построят 19 новых объектов туризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Это будут современные экоотели и глэмпинги, сообщили в управлении предпринимательства СКО. Под их строительство уже выделены земельные участки общей площадью 120 гектаров. Проведены конкурсные процедуры и определены инвесторы. Они планируют вложить в развитие отрасли более 4,5 миллиарда тенге. Обновляют свою материально-техническую базу и действующие зоны отдыха. Всего их 42. Одним из проблемных пока ещё остаётся вопрос инфраструктуры, отметили в акимате.

"Вопрос инфраструктуры, конечно, идёт тяжело. На данный момент мы разработали ПСД на дороги, на электроэнергию. Но так как, вы знаете, это всё-таки территория государственного нацпарка, там есть моменты, в законодательстве, которые мы не можем нарушать, то есть не портить природу. Поэтому мы сейчас вопросы данные прорабатываем на высоком уровне. Средства будут выделены в ближайшее время", — сказал заместитель руководителя областного управления предпринимательства Нуржан Садыков.