19-летнюю пациентку подключили к ИВЛ из-за вейпов

19-летнюю девушку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за вейпинга они стали выглядеть как "разбитое стекло", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

Пациентка обратилась в отделение неотложной помощи с аномально высоким давлением, пульсом 120 ударов в минуту, затрудненным дыханием, лихорадкой и дефицитом кислорода в крови.

Первоначально ей диагностировали тяжелую бактериальную пневмонию. Антибиотики не помогли пациентке и врачи провели дополнительное обследование. Оно показало, что легкие были наполнены жидкостью и повреждены. Врачи выяснили, что девушка долгое время употребляла электронные сигареты. Тогда они поменяли диагноз на повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или продуктов вейпинга (EVALI).

Пациенты обычно хорошо реагируют на лечение стероидами — препаратами, подавляющими воспаление, например, преднизолоном. Девушка поправилась после терапии и отказалась от электронных сигарет. Врачи предупредили ее о высоком риске рецидива EVALI.

С 20 июня в Казахстане действует запрет на ввоз, продажу и распространение вейпов и жидкостей для них.

За оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них наступает уголовная ответственность, рассказали в МВД РК.