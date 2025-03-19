19-летнюю девушку признали виновной в сводничестве в Кокшетау
Она работала в банном комплексе.
Сегодня, 20:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:32Сегодня, 20:32
121Фото: baigenews.kz
Кокшетауский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летней девушки за совершение сводничества, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что К. работала администратором в банном комплексе и за денежное вознаграждение предоставляла клиентам девушек для оказания сексуальных услуг.
При назначении наказания суд учёл возраст подсудимой, ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности, совершение преступления категории средней тяжести.
Приговором суда К. назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Наурыз 2025: сколько дней будут отдыхать казахстанцы
- Мужчина платил матерям малолетних девочек за съёмки порнороликов в Карагандинской области
- Три девушки шантажировали мужчину изнасилованием в Жетысу
- Кремль опубликовал заявление по итогам беседы Путина с Трампом
- С 20 марта в Казахстане временно приостановят работу госуслуг