  • 19 Марта, 21:41
  • BAIGENEWS

19-летнюю девушку признали виновной в сводничестве в Кокшетау

Она работала в банном комплексе.

Сегодня, 20:32
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:32
Сегодня, 20:32
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Фото: baigenews.kz

Кокшетауский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летней девушки за совершение сводничества, передаёт BaigeNews.kz

Установлено, что К. работала администратором в банном комплексе и за денежное вознаграждение предоставляла клиентам девушек для оказания сексуальных услуг.

При назначении наказания суд учёл возраст подсудимой, ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности, совершение преступления категории средней тяжести.

Приговором суда К. назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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