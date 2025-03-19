Кокшетауский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летней девушки за совершение сводничества, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что К. работала администратором в банном комплексе и за денежное вознаграждение предоставляла клиентам девушек для оказания сексуальных услуг.

При назначении наказания суд учёл возраст подсудимой, ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности, совершение преступления категории средней тяжести.

Приговором суда К. назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.

Судебный акт не вступил в законную силу.