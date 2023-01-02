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19-летняя студентка спасла мужчину из горящего дома в Петропавловске
В Рабочем посёлке Петропавловска в первый день нового года произошёл пожар, погиб мужчина, но другого парня из дома удалось спасти. Сделала это ещё до приезда спасателей Мария Симонова, живущая неподалёку от сгоревшего дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, 1 января 2023 года в 19:38 по номеру "101" поступила информация о пожаре в частном деревянном жилом доме в Рабочем посёлке Петропавловска.
"На место пожара незамедлительно выехали и по прибытию приступили к его ликвидации дежурные караулы двух пожарных частей областного центра. К моменту прибытия дом горел открытым пламенем, была угроза соседним строениям. Пожар локализован в 20:11 и ликвидирован в 20:41. На месте пожара обнаружено безжизненное тело мужчины 1989 года рождения, проживавшего в доме. Огнем уничтожены личные вещи и мебель на площади 48 квадратных метров. Повреждена кровля на площади 48 квадратных метров. Причина пожара устанавливается", — сообщили в ДЧС.
Опрашивая свидетелей, пожарные выяснили, что первым очевидцем пожара стала жительница посёлка, 19-летняя Мария Симонова. Увидев густые клубы дыма, она первой прибежала к месту пожара.
Открыв дверь дома, девушка увидела ползущего к выходу на четвереньках мужчину. Мария помогла ему эвакуироваться из объятого дымом дома, после чего сразу же вызвала пожарных.
Мужчина, 1990 года рождения получил небольшие ожоги кистей рук и головы, в госпитализации не нуждался.
Студентка четвёртого курса городского технического колледжа — Мария живёт с родителями на той же улице, недалеко от места пожара. Девушка учится на техника-механика.
Фото: pkzsk.info
По её словам, обожает возиться с машинами, имеет права водителя легкового автотранспорта. Во время учёбы неоднократно участвовала в различных акциях волонтерского движения, занимается спортом, 10 лет тренировалась в секции каратэ.
Примечательно, что она, как и недавно совершивший героический поступок житель Рабочего поселка боксёр-профессионал Евгений Павлов, является выпускницей средней школы № 42. Изначально хотела поступить в профессионально-технический колледж Петропавловска на специальность "спасатель", но не сложилось из-за травмы.
Сама Мария не считает, что совершило что-то героическое.
"Просто не осталась в стороне, когда у людей случилась беда… Нужно быть отзывчивым, не пройти мимо в трудную минуту. Мы все нуждаеся в этом в жизни", — скромно прокомментировала она свой поступок.
Руководство департамента по ЧС считает действия Марии единственно правильными в данной ситуации и благодарит девушку за неравнодушие и смелость. Обязательно будет проинформировано руководство колледжа, также будет рассмотрен вопрос о её поощрении, заверили в ведомстве.
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