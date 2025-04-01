19-летняя девушка упала с аттракциона и сломала череп
В Бишкеке девушка упала с аттракциона и получила открытую травму черепа.
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Вчера, 31 марта, в парке имени Панфилова девушка упала с аттракциона. Видео инцидента распространилось в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
По данным kaktus.media, пострадавшей 19 лет. Она поступила в Городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали:
- тяжелую сочетанную травму;
- открытую черепно-мозговую травму (ОЧМТ), ушиб головного мозга;
- перелом свода черепа;
- тупую травму груди и живота.
"В данный момент состояние остается тяжелым. Пострадавшая находится в отделении реанимации", - рассказали медики.
В администрации Бишкека порталу Sputnik сообщили, что причиной случившегося стал разрыв ремней безопасности.
Представители парка заявили, что все аттракционы полностью исправны, операторы перед запуском проводят инструктаж посетителей. Девушку, как и всех остальных, зафиксировали перед прокатом ремнями безопасности, тросом между ног и страховочной дугой. Утверждается, что ее предупредили, что нельзя вынимать ноги из-под дуги, однако она все равно это сделала. В результате этого произошел дисбаланс и ремни лопнули.
В деле разбираются правоохранительные органы.
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