Вчера, 31 марта, в парке имени Панфилова девушка упала с аттракциона. Видео инцидента распространилось в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

По данным kaktus.media, пострадавшей 19 лет. Она поступила в Городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали:

тяжелую сочетанную травму;

открытую черепно-мозговую травму (ОЧМТ), ушиб головного мозга;

перелом свода черепа;

тупую травму груди и живота.

"В данный момент состояние остается тяжелым. Пострадавшая находится в отделении реанимации", - рассказали медики.

В администрации Бишкека порталу Sputnik сообщили, что причиной случившегося стал разрыв ремней безопасности.

Представители парка заявили, что все аттракционы полностью исправны, операторы перед запуском проводят инструктаж посетителей. Девушку, как и всех остальных, зафиксировали перед прокатом ремнями безопасности, тросом между ног и страховочной дугой. Утверждается, что ее предупредили, что нельзя вынимать ноги из-под дуги, однако она все равно это сделала. В результате этого произошел дисбаланс и ремни лопнули.

В деле разбираются правоохранительные органы.