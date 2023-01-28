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pro-dachnikov.com Сегодня, 13:09
350
Сегодня, 13:09
350
Фото: pro-dachnikov.com

19-летняя девушка прыгнула со строящегося здания в Таразе

Полиция Тараза расследует дело о доведении до самоубийства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

По данным ведомства, звонок в центр оперативного управления отдела полици Тараза поступил 27 января в 15:00. Очевидцы сообщили, что девушка выпрыгнула из незавершенного здания в одном из микрорайонов.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Установлено, что прыгнувшая гражданка является 19-летней жительницей города. Её срочно доставили в одну из больниц областного центра. Девушка находится в реанимации", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следствие выясняет причину её поступкка. Другие подробности не разглашаются.

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#Тараз #суицид
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:09
350
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