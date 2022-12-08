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Лента новостей

BaigeNews.kz Сегодня, 01:04
123
Сегодня, 01:04
123
Фото: BaigeNews.kz

19-летний подозреваемый покончил с собой в ИВС Талгара

19-летний подозреваемый покончил с собой в изоляторе временного содержания в Талгаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.
 
Он был задержан и водворён в ИВС 3 декабря 2022 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 121 часть 3-1 УК РК ("Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетнего лица). Был ранее судим.
 
"5 декабря около 13:55 подозреваемый, находясь в камере ИВС, покончил жизнь самоубийством через повешение. Факт смерти зарегистрирован по статье 105 УК РК – "Доведение до самоубийства", - сообщили в полиции.
 
Иная информация разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.
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#суицид #Талгар
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:04
123
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