19-летний подозреваемый покончил с собой в ИВС Талгара

Фото: BaigeNews.kz

19-летний подозреваемый покончил с собой в изоляторе временного содержания в Талгаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Он был задержан и водворён в ИВС 3 декабря 2022 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 121 часть 3-1 УК РК ("Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетнего лица). Был ранее судим.

"5 декабря около 13:55 подозреваемый, находясь в камере ИВС, покончил жизнь самоубийством через повешение. Факт смерти зарегистрирован по статье 105 УК РК – "Доведение до самоубийства", - сообщили в полиции.

Иная информация разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.