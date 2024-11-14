19-летний парень обжёг лицо при попытке растопить печь в СКО
Сегодня, 21:21
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Сегодня, 21:21Сегодня, 21:21
97Фото: ДЧС СКО
В городскую больницу с ожогами лица госпитализировали 19-летнего жителя села Красногорка Кызылжарского района СКО, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, молодой человек пострадал в результате неосторожного обращения с огнём при попытке разжечь печь в доме с помощью маленькой газовой горелки.
Спасатели предупреждают, что нельзя применять для розжига печей легковоспламеняемые и горючие жидкости, располагать горючие вещества на предтопочном листе, выбрасывать золу и угли вблизи строений.