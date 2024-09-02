19-летний костанаец сбежал в армию от уголовного наказания

19-летний житель Костанайской области пытался избежать уголовного преследования за наркопреступление и отправился на службу в армию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На территории Кокшетау полицейскими были задержаны двое молодых людей, у которых было изъято более 20 грамм психотропного вещества. После задержания полицейские начали досудебное расследование, но подозреваемых отпустили по месту жительства до получения результатов судебно-химической экспертизы. По полученной информации, одним из подозреваемых оказался житель Кокшетау, а вторым — житель соседней Костанайской области.

"Когда результаты экспертизы подтвердили наличие запрещенных веществ, сотрудники полиции задержали местного жителя. Его поместили в изолятор временного содержания. Однако, когда оперативники отправились в Костанайскую область для задержания второго подозреваемого, стало известно, что он ушел на службу в армию", — рассказали в полиции.

26 августа сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности УП города Кокшетау совместно с отделением военной полиции воинской части 5510 задержали юношу. Он находился на службе. Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед законом. Служить в армии он не сможет до завершения судебного процесса.