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19-летний иностранец нарушил ПДД на миллион тенге в Алматы

Его нашли благодаря соцсетям.

Сегодня, 16:09
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:09
Сегодня, 16:09
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Фото: baigenews.kz

Миллион тенге выплатит иностранец за многочисленные грубые нарушения Правил дорожного движения в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Беспредельщика выявили в ходе мониторинга соцсетей.

Сотрудники Управления местной полицейской службы ДП Алматы установили личность водителя. Им оказался 19-летний гражданин Кыргызстана, управлявший автомобилем BMW без номерных знаков. За правонарушения в отношении парня составили 25 административных протоколов. Семь протоколов по части 10 статьи 590 КоАП РК (управление ТС без госномеров), ещё семь по части 2 статьи 230 (отсутствие страхового полиса), шесть по части 2 статьи 630 (повреждение дорожного покрытия), один по части 1 статьи 601 (нарушение требований дорожных знаков), один - по части 1 статьи 434 (мелкое хулиганство — нецензурная брань и оскорбительное поведение в общественном месте).

"Находясь на территории Республики Казахстан, любой гражданин, независимо от гражданства, обязан соблюдать законы страны. Дорожная безопасность - это не предмет личных предпочтений, а обязанность каждого. Нарушители будут незамедлительно выявлены и привлечены к ответственности", - заявил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

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