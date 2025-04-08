Миллион тенге выплатит иностранец за многочисленные грубые нарушения Правил дорожного движения в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Беспредельщика выявили в ходе мониторинга соцсетей.

Сотрудники Управления местной полицейской службы ДП Алматы установили личность водителя. Им оказался 19-летний гражданин Кыргызстана, управлявший автомобилем BMW без номерных знаков. За правонарушения в отношении парня составили 25 административных протоколов. Семь протоколов по части 10 статьи 590 КоАП РК (управление ТС без госномеров), ещё семь по части 2 статьи 230 (отсутствие страхового полиса), шесть по части 2 статьи 630 (повреждение дорожного покрытия), один по части 1 статьи 601 (нарушение требований дорожных знаков), один - по части 1 статьи 434 (мелкое хулиганство — нецензурная брань и оскорбительное поведение в общественном месте).