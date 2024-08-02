Хоккейный клуб "Торпедо" выражает искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана.
19-летний хоккеист скончался в Усть-Каменогорске
Сегодня, 22:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:18Сегодня, 22:18
95Фото: hctorpedo.pro
Молодёжная хоккейная команда "Торпедо" понесла потерю. Скончался 19-летний вратарь Иван Пыленок, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба, во Дворце спорта голкипер почувствовал себя плохо.
"Была оказана первая медицинская помощь врачами и сотрудниками Дворца спорта. Незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи постарались помочь спортсмену, организовали срочную госпитализацию. К огромному сожалению, несмотря на комплекс предпринятых мер, Иван скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Самое читаемое