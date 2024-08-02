19-летний хоккеист скончался в Усть-Каменогорске

Молодёжная хоккейная команда "Торпедо" понесла потерю. Скончался 19-летний вратарь Иван Пыленок, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба, во Дворце спорта голкипер почувствовал себя плохо.

"Была оказана первая медицинская помощь врачами и сотрудниками Дворца спорта. Незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи постарались помочь спортсмену, организовали срочную госпитализацию. К огромному сожалению, несмотря на комплекс предпринятых мер, Иван скончался в больнице", - говорится в сообщении.