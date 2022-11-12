19-летний боксёр принес Казахстану первое мужское золото чемпионата Азии

Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Мужская сборная Казахстана по боксу завоевала первую медаль на Чемпионате Азии в иорданском Аммане, передаёт BaigeNews.kz.

Первое мужское золото Казахстану принёс 19-летний Санжар Ташкенбай в весе 48 килограммов.В финале соревнований он победил японца Казуму Аратаке со счетом 5:0.

Помимо этого у казахстанских боксёров три серебра.

Сакен Бибосынов в весе до 51 килограмма проиграл узбекистанцу Хасанбою Дусматову.

Сабырхан Махмуд в весе 54 килограмма порепел поражение от филиппинца Карло Пааламу.

Серик Темиржанов в весе 57 килограммов не смог одолеть узбекистанца Абдумалика Халокова.

Видео поединков можно посмотреть ниже.

Напомним, женская сборная Казахстана по боксу завершила чемпионат с тремя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми медалями. Золото для страны добыли Алуа Балкибекова, Жайна Шекербекова и Карина Ибрагимова.

Свою победу девушки отметили зажигательными танцами прямо на ринге.