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19-летний боксёр принес Казахстану первое мужское золото чемпионата Азии
Мужская сборная Казахстана по боксу завоевала первую медаль на Чемпионате Азии в иорданском Аммане, передаёт BaigeNews.kz.
Первое мужское золото Казахстану принёс 19-летний Санжар Ташкенбай в весе 48 килограммов.В финале соревнований он победил японца Казуму Аратаке со счетом 5:0.
Помимо этого у казахстанских боксёров три серебра.
Сакен Бибосынов в весе до 51 килограмма проиграл узбекистанцу Хасанбою Дусматову.
Сабырхан Махмуд в весе 54 килограмма порепел поражение от филиппинца Карло Пааламу.
Серик Темиржанов в весе 57 килограммов не смог одолеть узбекистанца Абдумалика Халокова.
Видео поединков можно посмотреть ниже.
Напомним, женская сборная Казахстана по боксу завершила чемпионат с тремя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми медалями. Золото для страны добыли Алуа Балкибекова, Жайна Шекербекова и Карина Ибрагимова.
Свою победу девушки отметили зажигательными танцами прямо на ринге.
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