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  • 19-летний боксёр принес Казахстану первое мужское золото чемпионата Азии
пресс-служба Дирекции развития спорта РК Сегодня, 17:59
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Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

19-летний боксёр принес Казахстану первое мужское золото чемпионата Азии

Мужская сборная Казахстана по боксу завоевала первую медаль на Чемпионате Азии в иорданском Аммане,  передаёт BaigeNews.kz.

Первое мужское золото Казахстану принёс 19-летний Санжар Ташкенбай в весе 48 килограммов.В финале соревнований он победил японца Казуму Аратаке со счетом 5:0.

Помимо этого у казахстанских боксёров три серебра.

Сакен Бибосынов в весе до 51 килограмма проиграл узбекистанцу Хасанбою Дусматову.

Сабырхан Махмуд в весе 54 килограмма порепел поражение от филиппинца Карло Пааламу.

Серик Темиржанов в весе 57 килограммов не смог одолеть узбекистанца Абдумалика Халокова.

Видео поединков можно посмотреть ниже.

Напомним, женская сборная Казахстана по боксу завершила чемпионат с тремя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми медалями. Золото для страны добыли  Алуа Балкибекова, Жайна Шекербекова и Карина Ибрагимова.

Свою победу девушки отметили зажигательными танцами прямо на ринге.

Видео: Санжар Ташкенбай — Казуму Аратаке/ t.me/sportilinet
Видео: Сакен Бибосынов — Хасанбой Дусматов / t.me/sportilinet
Видео: Сабырхан Махмуд — Карло Паалам / t.me/sportilinet
Видео: Серик Темиржанов — Абдумалик Халоков / t.me/sportilinet
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#бокс
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:59
367
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