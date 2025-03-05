19 детей с инвалидностью почти год ждали протезы в Алматинской области
Прокуроры защитили права лиц с инвалидностью.
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В ходе надзорной деятельности прокуратурой Талгарского района выявлены факты несвоевременного обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами, обеспечивающих качественную реабилитацию, передаёт BaigeNews.kz.
Так, родители 19 детей с инвалидностью и 4 взрослых инвалида подали заявки на их получение еще в апреле прошлого года через портал социальных услуг.
Несмотря на жизненную важность этих средств, подрядная организация сорвала сроки исполнения заказов и не предоставила необходимые изделия, что привело к нарушению прав граждан.
Благодаря мерам прокурорского надзора все 23 жителя с ограниченными возможностями были обеспечены положенными средствами реабилитации.
В другом случае прокуратура в Алатау пресекла факты взыскания у 101 лиц с инвалидностью налоговых платежей на транспорт и удержания социальных отчислении на 6 млн тенге.
В целях защиты их прав прокуратурой внесен акт надзора, по которому производится возврат излишне уплаченных сумм.
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