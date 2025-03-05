  • 5 Марта, 18:21
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19 детей с инвалидностью почти год ждали протезы в Алматинской области

Прокуроры защитили права лиц с инвалидностью.

Сегодня, 16:54
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 16:54
Сегодня, 16:54
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Фото: Pixabay

В ходе надзорной деятельности прокуратурой Талгарского района выявлены факты несвоевременного обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами, обеспечивающих качественную реабилитацию, передаёт BaigeNews.kz.
 
Так, родители 19 детей с инвалидностью и 4 взрослых инвалида подали заявки на их получение еще в апреле прошлого года через портал социальных услуг.
 
Несмотря на жизненную важность этих средств, подрядная организация сорвала сроки исполнения заказов и не предоставила необходимые изделия, что привело к нарушению прав граждан.
 
Благодаря мерам прокурорского надзора все 23 жителя с ограниченными возможностями были обеспечены положенными средствами реабилитации.
 
В другом случае прокуратура в Алатау пресекла факты взыскания у 101 лиц с инвалидностью налоговых платежей на транспорт и удержания социальных отчислении на 6 млн тенге.
 
В целях защиты их прав прокуратурой внесен акт надзора, по которому производится возврат излишне уплаченных сумм.

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