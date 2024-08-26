19 детей погибли с начала года при пожарах в Казахстане

За 7 месяцев 2024 года при пожарах в Казахстане погибли 19 детей, 27 получили различные травмы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В прошлом году при пожарах погибли 42 ребенка, 62 получили различные травмы.

"Детская шалость в этом году стала причиной 94 пожаров. В них погибли 11 детей. К примеру, в апреле в Кульсары Атырауской области дети устроили пожар в частном доме. В результате погибли двое детей 2019 года рождения. В феврале в Улытау случилась трагедия. Трое детей 2018, 2019, 2021 годов рождения, оставшись без присмотра, подожгли диван и погибли, отравившись продуктами горения", - рассказала главный специалист Комитета противопожарной службы МЧС РК Жанна Дауренбекова во время круглого стола в СЦК.

Кроме того, большую опасность для детей по-прежнему представляют водоёмы.